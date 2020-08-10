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    10 августа 2020, 23:48

    Миссия выполнима — но только лежа. Блогер Шосик посетил Солнечногорск

    Анастасия Максимовских , Екатерина Демидова

    Набережная Сенежа, центр Солнечногорска. Этот милый парень на земле возле памятника не устал — у него важная миссия. Лежа на левом боку, он фотографируется и выкладывает посты в инстаграм из разных городов. Это Влад Шосов, или Шосик, как называет себя блогер в соцсетях.
    Миссия выполнима — но только лежа. Блогер Шосик посетил Солнечногорск | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Раньше он был как все, постил стандартные фоточки. А потом надоело. Шутки ради сфотографировался на боку на работе — и понеслось.

    «У друзей „зашли“ такие фотографии. Лайкали, смеялись», — рассказывает трэвел-блогер Шосик.

    Миссия выполнима — но только лежа. Блогер Шосик посетил Солнечногорск | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Влад уже успел полежать на стройке, в поле, в ночном клубе, даже на спортивных соревнованиях. В родном Бресте, Минске, Москве и теперь вот добрался до подмосковного Солнечногорска.

    Лежать нужно правильно — на левом боку, чтобы было комфортно, одну ножку подгибаем под себя, одну грациозно выкидываем коленом вверх и отдыхаем

    Влад Шосовблогер
    Миссия выполнима — но только лежа. Блогер Шосик посетил Солнечногорск | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Фирменный стиль — как у западных звезд соцсетей. Фото в одной позе давно уже стало мейнстримом. Например, фэшн-блогер Корин Аврахам постит фото с задранной ногой и заработала себе больше ста тысяч подписчиков. А путешественница Ли Литумбе любит выкладывать свои снимки со спины на фоне африканских достопримечательностей — как итог — постоянная аудитория в двести тысяч человек и возможность зарабатывать на рекламе. Так что Влад — на верном пути.

    «Какая симпатичная барышня! Обязательно добавлю фото с ней в свой аккаунт», — радуется Влад Шосов солнечногорской русалочке, которую подарил Солнечногорью знаменитый скульптор Александр Рукавишников.

    Миссия выполнима — но только лежа. Блогер Шосик посетил Солнечногорск | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    У белорусского блогера пока миссия поскромнее — хочет познакомить подписчиков с городами, в которых бывает проездом. Ищет самые веселые и яркие достопримечательности, чтобы отдохнуть от суеты, полежать, прочувствовать атмосферу.

    Миссия выполнима — но только лежа. Блогер Шосик посетил Солнечногорск | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Случайные прохожие к причудам гостя отнеслись с понимаем. Влад улегся прямо посреди оживленной дороги, чтобы проверить терпение местных жителей. За пятнадцать минут лежания не возмутился никто. Прохожие улыбались, шептались и деликатно обходили живую преграду.

    «Обходят, ни у кого нет претензий. Это очень странно», — удивился Влад.

    Миссия выполнима — но только лежа. Блогер Шосик посетил Солнечногорск | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Миссия завершена, финальный аккорд — и в инстаграме Влада появляется пост о Солнечногорске.

    «В совокупности здесь все очень круто. Можно отдохнуть и вечером, и днем. И даже никто не пнул ногой, пока мы лежали — это прикольно», — поделился блогер.

    Солнечногорье оценили и многие подписчики Шосика — буквально за час прилетело почти триста лайков. Кстати, вы тоже можете присоединиться к челленджу блогера, достаточно принять удобное горизонтальное положение для фото и поставить хэштеги #лежукакхочу, #лежукакшосик.

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