Источник фото: телеканал «360»

Раньше он был как все, постил стандартные фоточки. А потом надоело. Шутки ради сфотографировался на боку на работе — и понеслось.

«У друзей „зашли“ такие фотографии. Лайкали, смеялись», — рассказывает трэвел-блогер Шосик.

Источник фото: телеканал «360»

Влад уже успел полежать на стройке, в поле, в ночном клубе, даже на спортивных соревнованиях. В родном Бресте, Минске, Москве и теперь вот добрался до подмосковного Солнечногорска.

Лежать нужно правильно — на левом боку, чтобы было комфортно, одну ножку подгибаем под себя, одну грациозно выкидываем коленом вверх и отдыхаем Влад Шосов блогер

Источник фото: телеканал «360»

Фирменный стиль — как у западных звезд соцсетей. Фото в одной позе давно уже стало мейнстримом. Например, фэшн-блогер Корин Аврахам постит фото с задранной ногой и заработала себе больше ста тысяч подписчиков. А путешественница Ли Литумбе любит выкладывать свои снимки со спины на фоне африканских достопримечательностей — как итог — постоянная аудитория в двести тысяч человек и возможность зарабатывать на рекламе. Так что Влад — на верном пути.

«Какая симпатичная барышня! Обязательно добавлю фото с ней в свой аккаунт», — радуется Влад Шосов солнечногорской русалочке, которую подарил Солнечногорью знаменитый скульптор Александр Рукавишников.

Источник фото: телеканал «360»

У белорусского блогера пока миссия поскромнее — хочет познакомить подписчиков с городами, в которых бывает проездом. Ищет самые веселые и яркие достопримечательности, чтобы отдохнуть от суеты, полежать, прочувствовать атмосферу.

Источник фото: телеканал «360»

Случайные прохожие к причудам гостя отнеслись с понимаем. Влад улегся прямо посреди оживленной дороги, чтобы проверить терпение местных жителей. За пятнадцать минут лежания не возмутился никто. Прохожие улыбались, шептались и деликатно обходили живую преграду.

«Обходят, ни у кого нет претензий. Это очень странно», — удивился Влад.

Источник фото: телеканал «360»

Миссия завершена, финальный аккорд — и в инстаграме Влада появляется пост о Солнечногорске.

«В совокупности здесь все очень круто. Можно отдохнуть и вечером, и днем. И даже никто не пнул ногой, пока мы лежали — это прикольно», — поделился блогер.

Солнечногорье оценили и многие подписчики Шосика — буквально за час прилетело почти триста лайков. Кстати, вы тоже можете присоединиться к челленджу блогера, достаточно принять удобное горизонтальное положение для фото и поставить хэштеги #лежукакхочу, #лежукакшосик.