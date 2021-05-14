«Мисс» и «Мистера» МГОУ выбрали в финале университетского конкурса

Самых ярких студентов выбрали на конкурсе в Московском областном университете. «Мисс МГОУ — 2021» стала Анастасия Селезнева, а «Мистером МГОУ» — Глеб Апурин. Все участники получили подарки и наградные ленты в разных номинациях, а победителям вручили короны.

Студент третьего курса лингвистического факультета Глеб Апурин три года шел к своей мечте — поучаствовать в финале университетского конкурса «Мисс и Мистер МГОУ».

«Этот конкурс помогает работать над собой. Он в первую очередь мотивирует. Это не понижает самооценку и не показывает твои недостатки. Это показывает то, на что ты способен и что ты можешь еще больше», — поделился участник конкурса «Мисс и Мистер МГОУ» Глеб Апурин.

Источник фото: телеканал «360»

В конкурсе приняли участие 15 девушек и 13 юношей, представляющих свои факультеты. В программе — традиционные дефиле и танцы. Оценили и бэкстейджи с подготовки к мероприятию. Лучших выбирали не только члены жюри, но и зрители.

Источник фото: телеканал «360»

«Конкурс называется „Конкурс красоты, таланта и грации“. Мы показываем, что у нас не только все красивые и неповторимые студенты университета, но и все талантливые, эрудированные», — сказала организатор конкурса «Мисс и Мистер МГОУ» Ксения Рожкован.

Источник фото: телеканал «360»

Титул «Мисс МГОУ — 2021» получила Анастасия Селезнева, а «Мистером МГОУ» стал Глеб Апурин.

«Честно, нет слов. Я всей душой надеялась, что я, конечно, выиграю. Но до конца до сих пор не могу поверить», — поделилась «Мисс МГОУ — 2021» Анастасия Селезнева.

Все участники конкурса получили подарки от спонсоров и организаторов, дипломы и наградные ленты в разных номинациях. А победители стали обладателями корон «Мисс» и «Мистера» МГОУ.