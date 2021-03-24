«Миссис Балашиха» в пятый раз стала мамой и раскрыла секрет успешных родов

«Миссис Балашиха — 2020» Галина Мосолова стала мамой в пятый раз. Всех своих детей женщина рожала в Московском областном перинатальном центре.

Источник фото: телеканал «360»

Галине 36 лет, она — постоянная участница конкурсов красоты. Женщина находит время на увлечение, несмотря на то, что давно стала многодетной мамой.

«Не надо бояться, на этом жизнь не останавливается, как некоторые думают, что вот там много деток, много суматохи, на самом деле с детьми мы начали очень много активничать», — поделилась Галина Мосолова.

Все дети семьи Молосовых появились в одном месте — Балашихинском перинатальном центре. Галина приезжает на роды как на праздник. Женщина всегда ухожена, свежа и красиво одета. На выписку она сделала укладку и свежий макияж, несмотря на усталость, которая должна быть у молодой мамы.

«Я считаю, что мама должна ухаживать за собой. Не запускать ни в коем случае себя», — заявила Галина.

Чтобы не чувствовать себя уставшей и не стрессовать перед ответственным днем, Галина посоветовала придерживаться простых правил: выбрать роддом и довериться врачам.

Ежегодно в Балашихинском перинатальном центре на свет появляются порядка шести тысяч детей.

Источник фото: телеканал «360»

Заведующая отделением новорожденных Мария Морозов рассказала, что Галина — далеко не первая многодетная мама, которая возвращается в перинатальный центр Балашихи. У Марии, кстати, есть своя теория насчет успешных многодетных мам.

«Они особенные, у них очень много энергии. Они делятся ей со своими соседями по палате и даже с нами», — пояснила Мария Морозова, заведующая отделением новорождённых ГБУЗ МО «МОПЦ».

На вопрос: почему мамочки возвращаются в перинатальный центр, у заведующей есть простой ответ — в нем есть все необходимое.

«Наш центр оборудован всем необходимым, у нас есть реанимация второго этапа выхаживания. Мы оказываем всю необходимую помощь, помимо этого у нас индивидуальные фактически палаты», — подчеркнула Мария Морозова.