Мискантус начали выращивать в Серебряных Прудах как альтернативу древесине

В Серебряных Прудах занялись выращиванием мискантуса, который является источником растительной целлюлозы. С виду растение похоже на сорняк, но на самом деле это ценнейшая культура.

Экспериментальный участок площадью 10 гектаров засеяли весной 2021 года. Мискантус неприхотлив, не нуждается в особом уходе и подкормке. Его выращивание стало совместным проектом России и Хорватии.

«В этом году мы посадили весной, получили уже в данный момент 17-18 побегов — это очень хороший эффект. Через два-три года мы ее будем выкапывать и давать на размножение. С одного гектара получается пять гектаров на посадку», — пояснил главный агроном КФХ Григорий Макаганчук.

В следующем году мискантус в Серебряных Прудах посеют еще на 50 гектарах. Первый урожай культуры собирают на третий год. Вырастает она до трех метров, как кукуруза. В дело идут только вершки.

Собранные листья отправляются на завод, а там из них специалисты добывают целлюлозу. Из нее делают упаковки, одноразовую посуду, клей. Все продукты экологически чистые. В отличие от пластмассы растительная целлюлоза полностью разлагается, не нанося природе вред.