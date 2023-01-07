07 января 2023, 14:18
Мишустин в канун Рождества посетил один из храмов в Подмосковье
Премьер-министр Мишустин в канун Рождества посетил один из подмосковных храмов РПЦ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в праздник Рождества посетил православный храм в Московской области. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.
В ведомстве рассказали, что премьер в канун светлого праздника побывал в подмосковной церкви. В какой именно, в пресс-службе не уточнили.
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В 2021 году Мишустин в Рождество приехал в старейший храм Сочи — Свято-Михайло-Архангельский собор. Архистратиг Михаил считается небесным покровителем города-курорта.
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Президент России Владимир Путин встретил Рождество на богослужении в Кремле. В прошлые годы глава государства посещал рождественские службы за пределами столицы.
В рождественскую ночь патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым. Предстоятель РПЦ напомнил, что важно уметь проявлять сострадание и помогать нуждающимся.
РПЦ
Правительство РФ
Михаил Мишустин
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