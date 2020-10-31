Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны в Подмосковье

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании новых особых экономических зон. Они появятся в Московской и Владимирской областях.

Согласно документу, подмосковная ОЭЗ «Максимиха» будет сформирована в городском округе Домодедово. Там планируется реализовать инвестиционные проекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности. Кроме того, в регионе построят терминально-логистический центр.

«К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций — около 10 миллиардов рублей», — отмечается на сайте Кабмина.

Вторая особая экономическая зона появится в Ковровском районе Владимирской области. В этом регионе откроют ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1», где заработает производство мебели, текстиля и пенополиуретана. Помимо этого, во Владимирской области откроется завод среднего машиностроения. Власти рассчитывают, что появление ОЭЗ создаст более 500 рабочих мест, а также привлечет инвестиций на сумму порядка 2,6 миллиарда рублей.

По словам правительства, ОЭЗ необходимы для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Бизнесу их появление дает налоговые льготы, таможенные преференции и снижение платежей за аренду.