Важное 30 августа 2023, 16:36 Михаил Мишустин и Андрей Воробьев запустили электрическую подстанцию в Домодедове

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Ключевую электрическую подстанцию «Пахра» запустили в Домодедове после полноценного обновления. Это стало самым масштабным проектом такого уровня в России за последние пять лет, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Старт дали вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Современная подстанция находится в микрорайоне Северном. Трансформаторную мощность увеличили более чем в два раза, оборудование полностью обновили — теперь это энергетический объект нового поколения.

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Участниками церемонии запуска стали заместитель председателя правительства России Александр Новак, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

«Хочу, в первую очередь, от всей души поздравить вас с успешным завершением масштабной реконструкции подстанции, которая имеет важнейшее значение для бесперебойного энергоснабжения Москвы и Московской области. Это без преувеличения большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Благодаря реконструкции надежное электроснабжение получат 80 тысяч квартир, частный сектор, предприятия и индустриальные парки.

Это высокотехнологичный энергообъект нового поколения с дистанционным управлением, самый масштабный проект такого уровня за последние пять лет в России. Андрей Воробьев

Подстанция «Пахра» питает электричеством свыше 1,4 миллиона жителей Домодедова, Серпухова, Чехова, Подольска, а также двух районов Новой Москвы.

«Спасибо правительству, Минэнерго, „Россетям“ за внимание к нашим инициативам и предложениям, реализацию больших проектов, которые улучшают качество жизни в Подмосковье», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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