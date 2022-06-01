Место с 60-летней историей. Мишустин и Воробьев проверили ремонт школы в селе Ангелово

Школа в селе Ангелово полностью преобразится к концу лета. Ее построили еще в 1963 году, а сейчас начался капитальный ремонт. Премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказали родителям детей, как изменится образовательный центр.

Задача — успеть к 1 сентября. Вместо старого здания школьники увидят современный корпус. Полностью отремонтируют фасад, цоколь, кровлю, потолки, окна, двери, лестницы и все остальные конструкции.

Школа рассчитана на 260 ребят, а посещают ее 573 человека. Но второй смены вскоре не останется.

Эта школа очень маленькая, но на самом деле там учатся больше 500 человек. Мы заложили вчера рядом большую школу Андрей Воробьев.

Когда рядом откроют новый образовательный центр, вопрос со второй сменой решится. Туда планируют перевести старшие классы, а в существующем здании оставить ребят помладше.

«Мы заложили рядом огромную современную школу, которая будет готова если не через полтора года, то через два точно. А здесь в перспективе будут учиться малыши. Мы посоветуемся с родителями и, может быть, сделаем здесь акцент на начальную школу, чтобы было воздуха больше, чтобы не перегружать ее», — отметил губернатор.

Капитальный ремонт выполнят по президентской программе «Современная школа». Как подчеркнул Михаил Мишустин, ее главное условие заключается в том, что ученики, их родители и педагоги могут влиять на то, какой будет школа.

«Та обратная связь, о которой всегда говорит президент, — это самое важное. Потому что мы хотим, чтобы все было для людей, а не так, как где-то наверху придумали даже с самыми лучшими намерениями», — сказал премьер-министр.

Воробьев сообщил, что в президентский проект капитального ремонта вошло 328 школ Подмосковья.

Капитальный ремонт у нас, как правило, всегда круглосуточно идет. Приятно, когда родители участвуют и контролируют, поскольку немного времени. В мае начали, в сентябре уже в школу должны пойти Андрей Воробьев.

Он добавил, что 1 сентября в Московской области откроют 52 школы, а чуть позже — еще 10.

«Очень важно, чтобы все успели сделать. Детки к 1 сентября уже приедут, будут ждать. Для всех важно, чтобы школа была новая, красивая», — заключил Мишустин.

По поручению президента до конца 2026 года отремонтируют 7,3 тысячи школ — по 1,5 тысячи в год. Программа рассчитана на пять лет.