Подмосковье 14 марта 2024, 18:30 Мишонова рассказала о восстановлении прав более 500 детей в Подмосковье в 2023 году пресс-служба Мособлдумы

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Аппарат детского правозащитника Московской области получил почти пять тысяч обращений в 2023 году. Это на 5% больше, по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Больше всего заявлений в защиту детей поступило из Одинцова, Ленинского округа, Красногорска, Балашихи и других крупных округов. По словам омбудсмена, за год в Подмосковье также увеличилось количество обращений в защиту прав детей на охрану здоровья и медпомощь.

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«Не во всех обращениях шла речь непосредственно о нарушении прав детей. Часто люди просто нуждались в консультации. Однако по 1699 обращениям нами проведены проверки. По остальным даны разъяснения, проведены консультации. Удалось восстановить права 502 детей», — прокомментировала Мишонова.

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