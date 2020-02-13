Мировой тренд. Как в Солнечногорске превращают обноски в модные вещи

Надеть старые джинсы или поношенный свитер — не стыдно, а стильно. Вещи из секонд-хендов и семейных сундуков — на пике популярности. Так называемый апсайклинг или, говоря по-русски, переработка, стал мировым трендом. Из отходов зарождают новые вещи как известные кутюрье, так и домашние рукодельницы.

Похоже, Россия вслед за Европой начала осознавать: фаст-фэшн и погоня за дорогими брендами вредят природе. Ненужная нам через месяц вещь разлагается на свалке десятки лет. Так что в топе — винтажная и самодельная одежда, уверяют дизайнеры из Солнечногорска. Мастера учат местных перевоплощать давно забытые в гардеробе вещи.

Возьмемся с дизайнерами за старые майку и рубашку. Ткань сделаем стильной и яркой. Для этого обмотаем одежду канцелярскими резинками. После — начнем творить кистью. В ход пойдут акриловые краски. Такой хендмейд прием называют «тай-дай».

Источник фото: телеканал «360»

Тай-дай — это техника скручивания и покраски. Можно сделать как раз в скрутке различные узоры: спираль, круги, V-образные узоры или даже градиент.

Окрашивание старых обновок в стиле тай-дай — протест против скуки повседневного лука и спасение природы. Помогает планете и дизайнер Дэниел Сильверштейн из Нью-Йорка. Его марка шьет одежду из ненужных остатков тканей. А французский модельер Жан-Поль Готье ополчился против «модных» отходов от крупных брендов. Его «Фэшн фрик шоу» сейчас впервые проходит в России. Свою последнюю коллекцию эпатажный кутюрье посвятил утилизации.