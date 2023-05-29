Подмосковье 29 мая 2023, 14:04 Мировой рекорд по приготовлению самой большой порции шах-плова установили в Подмосковье

Читать 360tv в

В деревне Варищи в Московской области на спаржевой ферме «Эколомна» Николя Буассе и Виктора Рымова состоялся «Фестиваль спаржи». Шеф-повара установили мировой рекорд и за три часа приготовили самый большой шах-плов со спаржей весом 214 килограммов.

Рекорд зарегистрировали эксперты Международного реестра достижений и рекордов «Достояние нации» Олег Назаров и Маргарита Железнова.

Реклама

Также шеф-повара состязались в приготовлении самого вкусного плова. Лучшим блюдом признали пюре из спаржи с подкопченной уткой и вишневым кетчупом Алексея Королева из Коломны. Его соперниками были профессионалы Святослав Димаровский, Сергей Валдайский и студенты-отличники колледжа «Коломна» Екатерина Рябцева, Михаил Поплевка и Алексей Мостицкий.

Гости смогли попробовать фермерские продукты, такие как сыр, молочную продукцию, мед, улиток. Эксперт Всемирной ассоциации кулинарных союзов профессиональных шеф-поваров Анатолий Ефимов рассказал о книге по приготовлению рыбы.

«В этом году у нас получилась масштабная программа, собрали более двух тысяч человек», — сообщил президент Международного альянса профессиональных кулинаров Валентин Лобачев.

Также участники фестиваля побывали на плантациях спаржи, ферме со страусами, мастер-классах по приготовлению блюд с улитками, дегустации спаржевой наливки, травяного чая, маринованной спаржи и лекции о здоровом питании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».