Миронов и Боярская дадут спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» в Клину

Актеры Евгений Миронов и Елизавета Боярская дают спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления». В подмосковном Клину идет третий день VI Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского.

В спектакле только два актера — Миронов и Боярская. Поэтому актрисе придется читать и мужские роли. Это эксперимент?

«Нет-нет, сегодня действительно премьера — программа, созданная режиссером Мариной Брусникиной и основанная на лирических отступлениях Пушкина. Тут нет таких знаменитых монологов — например, письма Татьяны. Это мысли, сказанные в полете, но тем не менее мы на них остановились, потому что они меняют», — объяснил Миронов.

Источник фото: телеканал «360»

Боярская обещала прочитать слова за Ленского.

«Мне кажется, это настолько гениальное произведение, что и за Ленского можно читать женщине, потому что здесь дело в смысле», — отметила она.

Миронов тут же подхватил ее мысль: «Мы можем разными ролями овладевать».

Он рассказал, что сегодняшнее выступление очень волнительно, потому что дирижер Юрий Башмет «диктует некую высоту».

Мы учимся соединению музыки и слова. Мы должны очень точно-точно друг друга почувствовать Евгений Миронов актер.

На репетиции Башмет спросил у музыкантов, почему они ведут смычком вниз. Ведь это же полет. Миронов и Боярская тотчас же подхватили эту мысль, признались они.

У нас не дуэт, а трио, потому что оркестр — наш полноценный партнер Елизавета Боярская актриса.

Вместе с актерами в спектакле задействован Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Башмета.

«Я слушаю, как они гениально совершенно в паре читают этот до боли знакомый текст и вынуждены по-другому играть, по-другому начинать, даже первые же ноты должны соответствовать. Вот в этом прелесть импровизации нашего сегодняшнего выступления», — заявил Башмет.

VI Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского проводится с 31 июля по 9 августа.