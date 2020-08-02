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    02 августа 2020, 20:12

    Миронов и Боярская дадут спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» в Клину

    Алена Макаренко , Екатерина Гурова , Елена Маркелова

    Актеры Евгений Миронов и Елизавета Боярская дают спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления». В подмосковном Клину идет третий день VI Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского.
    Миронов и Боярская дадут спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» в Клину

    В спектакле только два актера — Миронов и Боярская. Поэтому актрисе придется читать и мужские роли. Это эксперимент?

    «Нет-нет, сегодня действительно премьера — программа, созданная режиссером Мариной Брусникиной и основанная на лирических отступлениях Пушкина. Тут нет таких знаменитых монологов — например, письма Татьяны. Это мысли, сказанные в полете, но тем не менее мы на них остановились, потому что они меняют», — объяснил Миронов.

    Миронов и Боярская дадут спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» в Клину | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Боярская обещала прочитать слова за Ленского.

    «Мне кажется, это настолько гениальное произведение, что и за Ленского можно читать женщине, потому что здесь дело в смысле», — отметила она.

    Миронов тут же подхватил ее мысль: «Мы можем разными ролями овладевать».

    Он рассказал, что сегодняшнее выступление очень волнительно, потому что дирижер Юрий Башмет «диктует некую высоту».

    Мы учимся соединению музыки и слова. Мы должны очень точно-точно друг друга почувствовать

    Евгений Мироновактер.

    На репетиции Башмет спросил у музыкантов, почему они ведут смычком вниз. Ведь это же полет. Миронов и Боярская тотчас же подхватили эту мысль, признались они.

    У нас не дуэт, а трио, потому что оркестр — наш полноценный партнер

    Елизавета Боярскаяактриса.

    Вместе с актерами в спектакле задействован Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Башмета.

    «Я слушаю, как они гениально совершенно в паре читают этот до боли знакомый текст и вынуждены по-другому играть, по-другому начинать, даже первые же ноты должны соответствовать. Вот в этом прелесть импровизации нашего сегодняшнего выступления», — заявил Башмет.

    VI Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского проводится с 31 июля по 9 августа.

    Новости SMI.FM