Производство, близкое жителям Подмосковья. «Мираторг» открыл центр в Домодедове

Глава Домодедова Александр Двойных и вице-президент «Мираторга» Вадим Котенко в присутствии Андрея Воробьева и Виктора Линника подписали соглашение о взаимодействии в рамках инвестиционного проекта по расширению ОПЦ. После этого состоялся торжественный запуск оптово-распределительного центра.

«Мы были на этой площадке два или три раза, когда шла активная фаза строительства. Есть люди, которые стоят в голове площадки, фантазируют, но не умеют их воплощать в жизнь. Компания, которую вы возглавляете, команда, которая у вас работает показывает то, что вы из точки „А“ в точку „Б“ приходите вовремя и приходите очень достойно. Мне очень приятно, что в Московской области работают стратегические инвесторы, которые являются визитной карточкой и страны, и являются мировыми брендами», — обратился Воробьев к Линнику.

Глава региона пожелал «Мираторгу» уверенно двигаться дальше и не сбавлять обороты.

Мы желаем, чтобы здесь встретились и на второй, и на третьей очереди. Все наши обязательства работы мы на себя берем — съезды, карьеры, дороги коммуникации. Все это мы обязательно решим, можете не сомневаться. Ну, а вы, пожалуйста, расширяйтесь, экспансию на внешнем рынке осуществляйте. Всему коллективу я хочу также слова благодарности передать Андрей Воробьев.

Линник рассказал, что проект готовился три года, из них строительство шло два. По его словам, компания не только является крупнейшим производителем мяса в России, но и много инвестирует в сельское хозяйство.

Такие проекты нам нужны, чтобы быть ближе к потребителю, в частности к жителям Подмосковья. Здесь реализована идея производства без консервантов. Натуральная продукция. Все должно быть вкусно, дешево — приемлемо по цене для потребителя Виктор Линник.

Линник поблагодарил губернатора и все руководство области за то, что вопреки эпидемии коронавируса, строительство продолжалось. При этом обеспечивалась безопасность для рабочих. Никто не заразился COVID-19. Президент «Минромторга» назвал Подмосковье прекрасным и удобным регионом для инвестиций.

«Здесь профессионально работают. Я многим рекомендую поучиться тому, как в Московской области реализуют проекты, потому что, в конце концов, простые люди почувствуют это на себе. Это и рабочие места, а значит, зарплата будет расти. Высококачественные продукты питания. Выиграют все участники процесса», — заключил он.

Для Андрея Воробьева провели экскурсию по производству. Вместе с ним предприятие посетили Двойных, министр сельского хозяйства региона Андрей Разин, заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, акционеры и руководители «Мираторга».

Еще в феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи правительство Московской области и компания «Мираторг» заключили соглашение о реализации стратегического инвестиционного проекта по строительству оптово-распределительного центра для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в городском округе Домодедово.

Работы начались весной того же года и были завершены в августе 2020 года. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме. Хотя разрешение на ввод в эксплуатацию «Мираторг» получит в октябре этого года, сейчас решили сделать торжественно открытие.

Компания инвестировала в проект 8,5 миллиарда рублей. На работу планируется принять 510 человек. При этом уже 190 человек уже там трудятся.

В ОПЦ разместят 14 поточных автоматизированных линий. Они смогут перерабатывать более 35 тысяч тонн продукции.

«Мираторг» является крупнейшим инвестором в агропромышленный комплекс России, а также системообразующим предприятием. Холдинг — один из лидеров по производству говядины и свинины в стране.