Подмосковье 30 января 2024, 14:35 МинЖКХ сообщило об устранении технологического сбоя в Климовске ГКУ МО "МОС АВС"

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Специалисты Московской областной аварийно-восстановительной службы продолжают работать в подольском микрорайоне Климовск. О результатах сообщили в МинЖКХ.

Сейчас коммунальщики устраняют технологический сбой, связанный с аварией на местной котельной. К этому дню провели откачку воды из канализационных колодцев и подвалов домов № 12 на улице Мичурина, № 24 на улице Заводской и № 7/7 на проспекте 50 лет Октября.

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Работы выполнила бригада «МОС АВС», размещенная на территории клинической больницы № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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