МинЖКХ с начала года обработало более 45 тысяч обращений жителей Подмосковья

Специалисты Фонда капремонта с начала года обработали более 45 тысяч обращений жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ.

Специалисты обработали более 11 тысяч письменных и 35 тысяч телефонных обращений от жителей региона. На все обращения они давали компетентные и всесторонние ответы с разъяснениями.

«Чаще всего жители спрашивают о том, как провести капитальный ремонт дома ранее запланированного срока согласно региональной программе. Спрос на капремонт постоянно растет, так как жители видят реальные положительные изменения, касающиеся жилого фонда по всей области», — сказали в ведомстве.

На втором месте по популярности — начисления и оплата за капремонт. Жители Подмосковья задают вопросы по текущим и ранним начислениям, отображенным в личном кабинете фонда, сверяют данные от единого платежного агента — МособлЕИРЦ. В пресс-службе напомнили, что жители могут получить консультацию по единому контактному телефону 8-495-104-59-59 или направив обращение на электронную почту post@fkr-mosreg.ru.

«Жители ценят удобство, выгоду и скорость. Личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ, мобильным приложением „МосОблЕИРЦ Онлайн“ и кнопкой моментальной оплаты пользуются уже порядка два миллионов человек», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Он отметил, что число пользователей личного кабинета «МосОблЕИРЦ Онлайн» с начала года увеличилось почти в два раза. Задать вопросы специалистам можно и в официальных аккаунтах фонда в соцсетях. Здесь запросы рассматриваются в режиме реального времени.

«Собственники могут получить информацию о региональной программе капремонта, порядке оплаты взносов на капремонт, уточнить краткосрочный период, в который будет отремонтирован их дом, а в домах, где уже ведутся работы, жители могут уточнить текущие вопросы проведения работ», — уточнил гендиректор Фонда капремонта Валерий Николов.

В ходе реализации программы в области с 2014 года капремонт сделали в 14 025 домах. Жилищные условия были улучшены у более двух миллионов жителей. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года и включают более 40 000 домов.

Посмотреть адресные перечни домов, где будет проведен капитальный ремонт жители Подмосковья можно на сайте Фонда.