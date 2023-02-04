Подмосковье 04 февраля 2023, 19:51 МинЖКХ: ремонт поврежденной канализационно-насосной станции завершили в Солнечногорске

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Рядом с озером Сенеж в Солнечногорске произошла аварийная остановка на канализационно-насосной станции, которая повлекла за собой излив стоков. На месте работает бригада Московской аварийной-восстановительной службы, она устраняет последствия коммунальной аварии. Технологическое нарушение на КНС уже исправлено, уточнили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

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Как выяснили специалисты в результате мониторинга, нечистоты не попали в озеро Сенеж, поэтому попадание канализационных стоков в реку Сестру и в Волгу исключено. Канализационно-насосная станция работает в штатном режиме.

В МинЖКХ добавили, что в ликвидации последствий аварии задействовано девять единиц техники, откаченные стоки вывозят на очистные сооружения в деревне Осипово.

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