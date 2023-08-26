Подмосковье 26 августа 2023, 04:00 МинЖКХ рассказало о технологии переработки пищевых отходов на КПО «Нева» в Солнечногорске Группа ЭкоЛайн

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В августе комплекс переработки отходов «Нева» в Солнечногорске получил на 10% больше пищевых отходов, чем месяцем ранее. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Увеличение объема такого мусора связали с повышенным потреблением ягод, овощей и фруктов. К осени данные показатели придут в норму — это 30% от общего объема.

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«На КПО „Нева“ органические отходы из общего потока отходов отделяет барабанный сепаратор. Отсев органической фракции поступает в цех компостирования для переработки в техногрунт. Технология предусматривает ускоренное созревание компоста за 21 день», — уточнили в ведомстве.

Такой техногрунт можно использовать для восстановления нарушенных земель или при строительстве дорог.

Сейчас КПО работает на полную мощность и перерабатывает 500 тысяч тонн ежегодно. Отходы сортируют по 40 компонентам. Около 75% отходов идет на переработку, из них получается 15-20% вторсырья, еще 30% компостируется в техногрунт и 25% направляется на производство топлива из отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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