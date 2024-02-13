Подмосковье 13 февраля 2024, 13:37 МинЖКХ рассказало о реновации в центральном районе в Мытищах ГК «Страна Девелопмент»

Читать 360tv в

Представители Министерства жилищной политики Московской области рассказали о реновации в центральном районе Мытищ. Сейчас специалисты ведут подготовительные работы для строительства нового жилого комплекса в рамках комплексного развития территорий.

Группа компаний «Страна Девелопмент» утвердила проект планировки территории и получила градостроительные планы земельных участков для строительства нового комплекса по адресу микрорайон 18.Б, ул. Комарова-Институтская. Девелопер выиграл право на застройку на аукционе, организованном правительством Подмосковья.

Реклама

Общая площадь наземной части всех зданий составит около 200 тысяч квадратных метров. В рамках проекта планируется строительство трех очередей многоэтажных домов разного типа, а также объектов социальной инфраструктуры.

Жилой комплекс будет выполнен в сдержанном цветовом стиле, с использованием белого и темно-графитового цветовых оттенков, а также с элементами глубокого коричневого цвета и акцентами из бронзы, меди и латуни. На первых этажах каждого здания разместят объекты общественного назначения, а также обеспечат комфортный паркинг в подземной части комплекса.

Кроме того, в рамках проекта построят общеобразовательную школа на 550 мест и детский сад на 250 мест. Всего 600 человек получат современные и безопасные квартиры в районе с развитой инфраструктурой.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».