13 февраля 2024, 13:37
МинЖКХ рассказало о реновации в центральном районе в Мытищах
Представители Министерства жилищной политики Московской области рассказали о реновации в центральном районе Мытищ. Сейчас специалисты ведут подготовительные работы для строительства нового жилого комплекса в рамках комплексного развития территорий.
Группа компаний «Страна Девелопмент» утвердила проект планировки территории и получила градостроительные планы земельных участков для строительства нового комплекса по адресу микрорайон 18.Б, ул. Комарова-Институтская. Девелопер выиграл право на застройку на аукционе, организованном правительством Подмосковья.
Реклама
Общая площадь наземной части всех зданий составит около 200 тысяч квадратных метров. В рамках проекта планируется строительство трех очередей многоэтажных домов разного типа, а также объектов социальной инфраструктуры.
Жилой комплекс будет выполнен в сдержанном цветовом стиле, с использованием белого и темно-графитового цветовых оттенков, а также с элементами глубокого коричневого цвета и акцентами из бронзы, меди и латуни. На первых этажах каждого здания разместят объекты общественного назначения, а также обеспечат комфортный паркинг в подземной части комплекса.
Кроме того, в рамках проекта построят общеобразовательную школа на 550 мест и детский сад на 250 мест. Всего 600 человек получат современные и безопасные квартиры в районе с развитой инфраструктурой.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом этапе программы по расселению аварийного жилья в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мытищи
Строительство
Реновация в Московской области
Реклама
Реклама