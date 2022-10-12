МинЖКХ проведет капремонт 14 МКД в Протвине в 2022 году | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 19:44 Поделиться Telegram

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Viber МинЖКХ проведет капремонт 14 МКД в Протвине в 2022 году

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В региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов в Протвине в этом году вошли 14 МКД. На эти цели выделили 81 миллион рублей, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

В рамках ремонта будут обновлены кровли в семи многоквартирных домах, инженерные системы в одном доме, планируется заменить два лифта в одном МКД. Работы уже провели в восьми домах.

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«Жилищный фонд Московской области — это более 54 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны на 35 лет до 2049 года. За это время будет отремонтировано рекордное количество жилых зданий — 44162 дома — это самая масштабная программа капитального ремонта на территории Российской Федерации. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,7 тысячи домов. Улучшены жилищные условия 2,5 миллиона жителей области», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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В 2021 году на территории Московской области капитально отремонтировали 2500 многоквартирных домов. В текущем году в программу ремонта вошли 3849 домов.

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