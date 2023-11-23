Подмосковье 23 ноября 2023, 09:33 МинЖКХ Подмосковья рассказало о результатах программы «Чистая вода» в 2023 году Мин ЖКХ

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Реализация региональной программы «Чистая вода» продолжается в Подмосковье. С начала года в регионе построили и модернизировали 23 водозаборных узла и станции обезжелезивания. Работы проводятся под контролем МинЖКХ.

«В этом году в Подмосковье выполнили строительство и модернизацию 23 объектов водоснабжения, 14 из них уже работают в штатном режиме. С 2023 по 2025 год в Московской области планируется построить и реконструировать 93 объекта питьевого водоснабжения. Это позволит обеспечить чистой водой более 297 тысяч жителей», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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В этом году в городских округах запустили новые станции очистки воды и модернизировали водозаборные узлы. Также завершен капитальный ремонт сетей в Лосино-Петровском и Серебряных Прудах. В Кашире начали строить 23-километровую трассу магистральных сетей, уже запущен приоритетный 10-километровый участок от улицы Металлургов до деревни Аладьино.

По данным Росстата, плановый показатель по доле жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой, выполнен. Московская область занимает четвертое место в ЦФО по этому показателю.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, построенные и модернизированные в этом году объекты водоснабжения улучшат качество воды для 137 тысяч жителей региона. Областную программу «Чистая вода» реализуют с 2014 года.

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