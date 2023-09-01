Подмосковье 01 сентября 2023, 14:08 МинЖКХ Подмосковья рассказало о преимуществах синего цвета при оформлении фасадов зданий ФКР

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В последнее время подведомственный Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Фонд капитального ремонта все чаще использует синие оттенки в расцветке фасада. Благодаря этому поверхности стен выглядят более привлекательными и позволяют подчеркнуть практически любой экстерьер.

Как отметили в МинЖКХ Подмосковья, зачастую синий характеризуют как сильный и спокойный цвет, призванный приносить ощущение гармонии и мира. Самые популярные ассоциации у людей с этим оттенком — небо, океан, прохлада и свежесть.

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Также в ведомстве добавили, что фонд капитального ремонта Московской области продолжает создавать благоприятные условия проживания для горожан. С начала программы восстановительных работ в МКД специалисты обеспечили комфорт для более трех миллионов жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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