Подмосковье 15 сентября 2023, 17:53 МинЖКХ Подмосковья рассказало о компенсациях по взносам на капремонт ФКР

Читать 360tv в

Жилищный кодекс России предусматривает компенсацию по взносам на капремонт, размер которой рассчитывается в пределах нормативной площади недвижимости. В МинЖКХ Подмосковья рассказали о стандартах, установленных в регионе.

Как отметили в ведомстве, нормативная площадь для одиноко проживающих граждан составляет 33 квадратных метра. Семьям из двух человек, а также пенсионерам, инвалидам и детям-сиротам установили предел 42 квадратных метра, а если в квартире проживают три и более человека, то рассчитывают 18 квадратных метров на каждого жителя.

Реклама

Компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ремонт положена в пределах размера стандарта нормативной площади жилого помещения, но не более занимаемых квадратных метров. В случаях если площадь квартиры превышает региональную норму, то за оставшийся размер средства на капремонт платятся в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».