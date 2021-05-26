МинЖКХ Подмосковья рассказало, как улучшить законодательство по обращению с отходами

В Москве 24–25 мая прошел XII международный форум «Экология». На нем выступил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Дмитрий Чинихин. Основными темами доклада стали вопросы регулирования отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье и новые форматы сбора утилизации ТКО — «отходы в доходы». Об этом рассказали в пресс-службе МинЖКХ региона.

Как отметил замминистра ЖКХ, сегодня существует проблема невозможности возмещения в тарифе расходов на приобретение контейнеров. Необходимые затраты на это — порядка 2 млрд рублей. В настоящее время дефицит средств на контейнеры составляет 0,6 млрд рублей ежегодно. По действующему законодательству, на данный расход возможно учесть 1% от необходимой валовой выручки, в фактической сумме — это 0,2 миллиарда рублей.

В Московской области фактические расходы по территориальной схеме на установку контейнеров по системе «Два бака» в 2019 году составили 1,5 млрд, в 2020 — 0,9 млрд, а планируемые расходы 2021–2023 гг. — 0,8 миллиарда рублей ежегодно.

«Предлагаемое решение данной проблемы — отменить ограничения в 1% (изменения в ППРФ № 484 от 30.05.2016) и учет затрат по фактической потребности. Также необходимо разрешить утверждать региональным операторам инвестиционные программы на приобретение контейнеров, с учетом доступности источников. Важно, что данные изменения не повлекут превышения индекса роста платы граждан», — отметил Дмитрий Чинихин.

Кроме этого, есть предложение осуществлять производство твердого топлива (из «хвостов») в рамках деятельности по обработке отходов с помощью энергоцентров. Объем такого RDF-топлива может составить 2 миллиона тонн.

Также на международном форуме были представлены достижения Московской области за 2,5 года реализации реформы по обращению с отходами в рамках президентского проекта «Экология». Закрыты все 39 полигонов ТКО с общей мощностью 3,57 миллиона тонн, 10 из которых уже регулированы. Введены в работу 10 современных КПО. Создана и эффективно функционирует система общественного контроля, выявления и ликвидации несанкционированных свалок: региональное отделение Общественного народного фронта в Московской области, Московская областная организация «Всероссийское общество охраны природы» и Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО.