Подмосковье 28 ноября 2023, 14:31 МинЖКХ Подмосковья приняло участие в совещании об оздоровлении Волги Мин ЖКХ

Читать 360tv в

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский выступил с докладом на семинаре-совещании по теме «Оздоровление Волги». В регионе программа реализуется с 2018 года, в нее входит 13 объектов по реконструкции и строительству очистных сооружений.

«К концу 2022 года в рамках программы завершены пять региональных мероприятий. Досрочно планового срока была завершена реконструкция очистных сооружений в городе Подольск и строительство напорного коллектора с реконструкцией канализационной насосной станции вблизи деревни Сергиевка, что позволило улучшить экологическую обстановку для более 380 тысяч жителей», — заявил Велиховский.

Реклама

За пять лет построили или привели в порядок пять объектов в Одинцове, Подольске, Мытищах, Истре и Шатуре. Таким образом, выбросы в Волгу снизились, а водоотведение улучшилось для 436 тысяч жителей Подмосковья. На данный момент раоты ведут еще на трех очистных сооружениях в Лыткарине, Щелкове и Солнечногорске.

Объекты в Щелкове являются самыми крупными в регионе. Они чистят сточные воды Пушкино, Королева и Фрязина. Выход на проектную мощность планируется в 2024 году. Сейчас специалисты используют современные технологии очистки.

Также за счет фонда национального благосостояния в Коломне, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Можайске и Кашире модернизируют объекты. Работы закончат в четвертом квартале 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».