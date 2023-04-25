Подмосковье 25 апреля 2023, 13:05 МинЖКХ Подмосковья предупредило о взломе официальной страницы Единого расчетного центра в соцсети «ВКонтакте» МинЖКХ Подмосковья: официальную страницу Единого расчетного центра взломали Unsplash

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Страница «МосОблЕИРЦ» в социальной сети «ВКонтакте» была взломана злоумышленниками 25 апреля. Министерство ЖКХ Подмосковья призвало абонентов быть бдительными и не переводить деньги мошенникам.

Жителей предупредили о взломе и напомнили: Единый расчетный центр никогда не направляет личные сообщения с призывами о сборе средств на помощь больным. Нужно быть внимательными и не переводить деньги мошенникам.

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Администрация «ВКонтакте» временно ограничила функцию ответов на обращения жителей на странице «МосОблЕИРЦ». Абонентам рекомендуют направлять обращения после 28 апреля или через личный кабинет клиента на сайте мособлеирц.рф. То же самое можно сделать через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на обновление системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей. Он напомнил, что модернизация данной сферы должна быть прозрачной и своевременной.

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