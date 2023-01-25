Подмосковье 25 января 2023, 16:24 МинЖКХ Подмосковья поздравило студентов с праздником

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В России 25 января отмечается Татьянин день. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области поздравило всех студентов и слушателей базовой кафедры ЖКХ в Школе бизнеса и международных компетенций МГИМО с праздником.

Сейчас на кафедре обучаются 55 человек, в том числе 47 магистрантов. В 2023 году планируется набрать 81 слушателя.

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В школе можно освоить такие направления, как управление городской инфраструктурой и развитием территорий, а также повысить квалификацию в развитии территорий, цифровизации городских хозяйств и других.

Отметим, ближайший курс профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктуры и развитие территорий» стартует 20 февраля 2023 года.

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