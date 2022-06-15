МинЖКХ Подмосковья поделилось опытом с коллегами из Казани

Дом правительства Московской области посетила делегация из Казани. Исполнительному комитету города Казани в Подмосковье устроили ознакомительную экскурсию по Центру управления регионом.

Под руководством Первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжелы Пуховой членам делегации в режиме реального времени продемонстрировали работу основных блоков ЦУР.

«Я увидела с каким участием и неподдельным интересом наши коллеги из Республики Татарстан слушали, как работает ЦУР, как мы фиксируем, решаем и не допускаем проблем для наших жителей на территориях. Ведь, чем более объективная обратная связь, тем эффективнее процесс управления, это касается не только госуправления, но и всех сфер жизни», — рассказала зампред.

Гостям из Казани рассказали о работе каждого тематического блока — «ЖКХ», «Здравоохранение», «Нацпроекты», «СМИ», «Дороги и транспорт», Лесное хозяйство, экология и природопользование и энергетика.

Особый интерес у делегатов вызвал блок ЖКХ и те цифровые решения, которые использовались для реализации реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Гостям рассказали, как в области организован контроль за работой двухконтейнерной системы разделения отходов.

Кроме того, гостям подробно рассказали про цифровые решения, направленные на бесперебойный вывоз отходов с контейнерных площадок, отслеживание движения мусоровозов по маршрутам и об особенностях работы современных комплексов по переработке отходов.

«Передовой опыт цифровой трансформации региона мы успешно преподаем на нашей базовой кафедре Министерства жилищно-коммунального хозяйства в МГИМО. Кафедра готовит будущих управленцев из регионов нашей страны применению самых современных цифровых технологий в области госуправления в жилищно-коммунальной сфере. В ходе визита мы обсудили вопросы сотрудничества в образовательной сфере по магистерской программе „Управление городской инфраструктурой и развитием территорий“, профильным программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации. Безусловно, сегодняшний обмен опытом пойдет на пользу нашим гостям, ведь в дальнейшем они смогут применить его на практике», — поделилась первый заместитель министра ЖКХ региона Анжела Пухова.

Центр управления регионом — это 122 специалиста, которые представляют 30 ведомств Московской области. Более трех лет ЦУР аккумулирует обращения жителей из различных источников, основным из которых является портал «Добродел». Все сообщения сортируются и оперативно направляются конкретному ведомству, муниципалитету или учреждению.

Еженедельно ЦУР помогает отработать около 25 тысяч вопросов. С момента его внедрения количество жалоб жителей региона по операционным проблемам сократилось более чем в два раза.

В январе 2020 года Центр управления регионом посетил Президент Владимир Путин. По итогам визита он дал поручение внедрить такую систему во всех регионах страны.