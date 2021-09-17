МинЖКХ Подмосковья подало заявление в суд о приостановке деятельности завода «Рио-Полимер»

Министерство ЖКХ обратилось в суд с заявлением о принятии административного дела в отношении завода «Рио-Полимер» в производство. Компании грозит наказание в виде административной приостановки деятельности на срок 90 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

10 сентября 2021 года министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский встретился в Пушкинском округе с жителями деревни Алешино и других населенных пунктов, находящихся поблизости от ООО «Рио-Полимер».

После проведения уже третьей по счету за последние полтора месяца инспекции на заводе «Рио-Полимер» Велиховский организовал встречу с жителями. В ходе состоявшейся беседы министр обсудил с представителями общественности сложную ситуацию, связанную с деятельностью предприятия-переработчика.

16 сентября министерство обратилось в Красногорский городской суд с заявлением о принятии административного дела в производство.

В ходе проведенного МинЖКХ административного расследования было установлено, что завод «РИО-Полимер» осуществляет сброс в водный объект сточных вод, в которых обнаружено превышение норматива ПДК вредных веществ. Также «Рио-Полимер» допустило порчу земель в результате разлива неэффективно очищенной оборотной воды из накопительного резервуара на рельеф местности.

Жалобы от местных жителей на запах и загрязнение прилегающей реки Ольшанка начали поступать с середины июля текущего года. Министерством ЖКХ были незамедлительно приняты меры, направленные на устранение нарушений. Министерство обязало «Рио-Полимер» разработать план мероприятий, которые снизили бы количество выбросов в окружающую среду, уменьшили некачественные сбросы в накопительный пруд технологической воды, а также информировать жителей ближайших населенных пунктов о проводимых мероприятиях.

Как показали результаты проведенных экспертиз, предприятию не удалось исключить нанесения вреда окружающей среде в результате выполнения мероприятий, предусмотренных указанной дорожной картой.

Сейчас заводу грозит наказание в виде приостановки деятельности на срок 90 суток, уточнили в пресс-службе МинЖКХ.