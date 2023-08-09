Подмосковье 09 августа 2023, 20:12 МинЖКХ Подмосковья оценило работу Фонда развития индустрии переработки отходов Мин ЖКХ

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Балансовая комиссия Министерства ЖКХ Московской области оценила работу Фонда развития индустрии переработки отходов региона в 2022-м и первом полугодии этого года. Итоги подвели на очередном заседании.

«Деятельность Фонда развития индустрии переработки отходов в Московской области комиссия оценила удовлетворительно. Отмечена положительная динамика работы по ряду направлений деятельности организаций, даны рекомендации, направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности», — сообщила первый замминистра ЖКХ Анжела Пухова.

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Фонд работает с 2005 года. Его деятельность касается захоронений отходов, раздельного сбора мусора и других вопросов.

Комиссия является органом по контролю за результатами финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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