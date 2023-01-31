МинЖКХ Подмосковья опубликовало график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в феврале

В Подмосковье работает передвижной офис МосОблЕИРЦ, он приезжает в отдаленные уголки области. В нем жители могут передать показания приборов учета, проконсультироваться, оплатить коммунальные счета безналичным способом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности и другие документы. График работы мобильного офиса в феврале опубликовало МинЖКХ региона.