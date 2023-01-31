31 января 2023, 19:36
МинЖКХ Подмосковья опубликовало график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в феврале
В Подмосковье работает передвижной офис МосОблЕИРЦ, он приезжает в отдаленные уголки области. В нем жители могут передать показания приборов учета, проконсультироваться, оплатить коммунальные счета безналичным способом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности и другие документы. График работы мобильного офиса в феврале опубликовало МинЖКХ региона.
В феврале 2023 года мобильный офис будет работать по следующему графику:
- 2 февраля: г. о. Ленинский, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 09:30 до 15:30;
- 3 февраля: г. о. Одинцово, п. Лесной городок, ул. Лесная, д. 10, с 10:00 до 14:00;
- 6 февраля: г. о. Богородский, пгт. Ногинск-9, ул. Королева, д. 8, с 10:30 до 15:00;
- 7 февраля: г. о. Домодедово, с. Вельяминово, д. 10, с 10.00 до 15.00;
- 8 февраля: г.о Солнечногорск, р.п Менделеево, ул. Куйбышева, стр. 11, с 10:30 до 15:00;
- 9 февраля: г. о. Щелково, п. Загорянский, Ордроникидзе, д. 40, с 10.00 до 15.00;
- 10 февраля: г.о Красногорск, мкр. Опалиха, д. 1, корп.1, с 10.30 до 14.00;
- 13 февраля: г. о. Сергиев Посад, пос. НИИРП, возле проходного завода НИИРП, с 10.30 до 15.00;
- 14 февраля: г.о Солнечногорск, р.п Менделеево, ул. Куйбышева, стр. 11, с 10:00 до 15:00;
- 15 февраля: г. о. Сергиев Посад, пос. Загорские дали, д. 7А, с 10.30 до 15.00;
- 16 февраля: г. о. Орехово-Зуево, п. Верея, Почтовая, д. 9, с 10.30 до 15.00;
- 17 февраля: г. о. Богородский, п. Воровского, ул. Рабочая, д. 3А, стр. 1, с 10.00 до 14.00;
- 20 февраля: г.о Солнечногорск, р.п Менделеево, ул. Куйбышева, стр 11, с 10:00 до 15:30;
- 21 февраля: г. о. Химки, п. Лунево, д. 1, с 10:00 до 15:30;
- 22 февраля: г. о. Орехово-Зуево, д. Соболево д. 7А, с 10:30 до 15:00;
- 27 февраля: г. о. Богородский, п. Воровского, ул. Рабочая, д. 3А, стр. 1, с 10:00до 15:00;
- 28 февраля: г. о. Павловский Посад, пер. 1 Мая, д. 7, с 10:00 до 15:00.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о возможном смещении сроков доставки январских платежек за ЖКХ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Реклама
Реклама