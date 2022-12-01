Подмосковье 01 декабря 2022, 23:10 МинЖКХ Подмосковья объяснило увеличение взносов за капремонт

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Взносы жителей Подмосковья на капремонт увеличились 1 декабря с 12 до 14 рублей с квадратного метра. Также подорожала оплата водоснабжения, газа и вывоза твердых бытовых отходов.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области объяснило, что увеличение тарифов на капремонт связано с подорожанием строительных материалов и монтажных работ. Согласно данным экспертов, размер взносов в регионе должен составлять около 55 рублей за квадратный метр, однако, взносы в размере 14 рублей являются доступными для населения.

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Сообщается, что индексация тарифов ЖКХ не будет проводиться до июля 2024 года, а все льготы и меры социальной поддержки населения будут сохранены.

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