Подмосковье 07 марта 2024, 13:14 МинЖКХ Подмосковья напомнило жителям о преимуществах электронного счета за ЖКУ ООО "МосОблЕИРЦ"

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Абоненты подмосковного расчетного центра получают электронные квитанции за ЖКУ вместо бумажных. О преимуществах перехода на такую систему оплаты напомнили в МинЖКХ Подмоковья.

Как рассказали в ведомстве, после оформления электронного счета, абоненты не получают бумажный дубликат. Квитанции приходят в личный кабинет на сайте. Оплатить услуги также можно через мобильное приложение, терминалы, QR-код и в онлайн-сервисах банков. Сделать это без комиссии можно через Систему быстрых платежей.

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Получить консультацию по вопросам подписки на электронный счет жители могут в клиентских офисах. Их адреса доступны по ссылке.

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