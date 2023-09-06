Подмосковье 06 сентября 2023, 23:52 МинЖКХ Подмосковья: художники разрисовали ограждение в Приморском парке Мариуполя ФКР

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В Мариуполе продолжается благоустройство Приморского парка. Недавно художники из разных стран преобразили его ограждение недалеко от смотровой площадки, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Арт-объект сделали по инициативе Фонда капремонта Подмосковья и при поддержке ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ассоциации художников Graffiti Russia.

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Для создания объекта потребовалось 460 литров краски и 500 баллончиков. Рисунок расположили на площади 900 квадратных метров. Это сопоставимо с пятиэтажным домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.

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