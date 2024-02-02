Подмосковье 02 февраля 2024, 15:01 МинЖКХ Подмосковья: два регоператора направили 1,6 миллиарда рублей на инфраструктуру по вывозу отходов Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

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Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» выделили более 1,6 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры по сбору и вывозу отходов. Средства направили на закупку контейнеров и мусоровозов. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

На данный момент в зонах обслуживания Воскресенского и Алексинского кластеров установлено более 27 тысяч контейнеров, а для вывоза отходов задействовано 260 мусоровозов, бункеровозов, ломовозов и мультилифтов.

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Воскресенский кластер обслуживает Люберцы, Раменское, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск и Шатуру. В Алексинский кластер включены Солнечногорск, Клин и частично Химки.

Вывоз отходов на территории Воскресенского и Алексинского кластеров производится в штатном режиме. Корректировка в графике вывоза ТКО допускается только случае запаркованности контейнерной площадки или заснеженных, неочищенных от наледи проездов. В таких случаях диспетчеры оперативно передают информацию ответственным организациям для принятия необходимых мер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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