МинЖКХ отремонтирует 37 многоквартирных домов в Лосино-Петровском в 2022 году

В региональную программу капремонта общего имущества МКД в Лосино-Петровском вошли в этом году 37 домов. На работы выделено более 280 миллионов рублей, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Как уточнил министр ЖКХ Московской области, планируется отремонтировать кровли в шести многоквартирных домах, фасады в шести МКД, инженерные системы будут отремонтированы в 14 домах, в одном МКД заменят лифт.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более 2 миллионов жителей области», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В этом году в Подмосковье уже капитально отремонтировали более 1300 МКД из 3744.

В Лосино-Петровском работы произвели уже в тринадцати МКД. Узнать точную информацию и ознакомиться с адресной программой ремонта МКД на 2022 год жители региона могут на интерактивной карте Фонда капремонта Подмосковья.