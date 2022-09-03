Подмосковье 03 сентября 2022, 01:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber МинЖКХ отремонтирует 32 кровли в городском округе Щелково МинЖКХ Подмосковья

Читать 360tv в

Масштабные работы по капитальному ремонту кровель продолжаются в Подмосковье. До конца 2022 года в городском округе Щелково приведут в порядок 32 объекта. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«С начала реализации программы отремонтировано 8400 крыш многоквартирных домов. В ходе реализации программы капитального ремонта в 2021 году отремонтировано 576 кровель в многоквартирных домах Подмосковья. В рамках программы текущего года запланировано отремонтировать 935 кровель, — сообщил Велиховский.

Реклама

В городском округе Щелково планируют отремонтировать 32 кровли. Все работы проводят с соблюдением мер безопасности: сигнальной лентой обозначают границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж.

Реклама

«Контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты нашей подведомственной специализированной организации ГБУ МО „Управление технического надзора капитального ремонта“. Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра Управления Проектов Фонда по конкретной территории и направлению работ», — отметил министр.

После окончания капитального ремонта на все выполненные работы действует пятилетний гарантийный срок. В течение этого времени подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество работ.

0 0 0 0 0 0