МинЖКХ отремонтирует 14 многоквартирных домов во Фрязине до конца года | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 01:33 МинЖКХ отремонтирует 14 многоквартирных домов во Фрязине до конца года Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский: во Фрязине до конца года отремонтируют 13 домов

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До конца 2022 года в городском округе Фрязино отремонтируют 14 многоквартирных домов. На работы выделили 133 миллиона рублей, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов из более 54 тысяч МКД, насчитывающихся в жилом фонде Московской области», — отметил министр.

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Он добавил, что планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. С 2014 года в регионе отремонтировали 15,7 тысячи домов. Жилищные условия улучшились у 2,5 миллиона местных жителей.

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«Заменено более 12 400 лифтов, отремонтировано порядка девяти тысяч крыш и 3650 фасадов, а также проведен ремонт газоснабжения в 1650 МКД», — уточнил Велиховский.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сказал гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.

За 2021 год в Подмосковье капитальный ремонт провели в 2500 многоквартирных домов. На 2022 год запланировали обновить 3849 домов, из которых более 2,6 тысячи уже отремонтировали.