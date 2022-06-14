МинЖКХ отремонтировало 120 фасадов многоквартирных домов в Подмосковье с начала года

Фонд капремонта Московской области с начала 2022 года отремонтировал 120 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ региона.

«Представители министерства и Фонда капитального ремонта регулярно выезжают на объекты, чтобы лично контролировать ход выполнения работ», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В МинЖКХ добавили, что 70 домов отремонтировали по типу «мокрого» фасада, еще 50 — с использованием навесных систем.

В рамках программы капремонта в 2021 году в Московской области были отремонтированы фасады в 320 многоквартирных домах. План 2022 года больше в два раза — планируется осуществить ремонт 660 фасадов.

Собственники домов, где проводится капремонт фасадов и кровель, а также любой желающий могут контролировать ход проведения работ с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах.