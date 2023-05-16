Подмосковье 16 мая 2023, 13:35 Минжилполитики выдало разрешения на строительство еще 16 объектов в Подмосковье Застройщик Группа Самолет

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На прошлой неделе Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на строительство 15 нежилых объектов на территории региона. Также ведомство дало добро на возведение многоквартирного дома на 481 квартиру в ЖК «Квартал Сабурово» в Красногорске.

Среди нежилых зданий можно выделить поликлинику на 300 посещений в смену и детский сад на 200 мест в Люберцах, дошкольное учреждение на 310 мест в Ленинском округе, административное здание в Химках, производственный комплекс по переработке сельхозпродукции в Домодедове.

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В Наро-Фоминске построят магазин, а в Мытищах — производственно-складской комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабная модернизация уличного освещения в Химках начнется 31 мая. В округе установят свыше 13 тысяч современных фонарей высокого качества.

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