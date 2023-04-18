Подмосковье 18 апреля 2023, 12:23 Минжилполитики выдало разрешение на строительство еще 36 домов в Подмосковье Застройщик ГК ФСК

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Минжилполитики выдало разрешение на строительство трех жилых домов и 33 нежилых объектов за неделю. Среди них детские сады, спорткомплекс, склады и другие.

Как рассказали в министерстве, три жилых дома построят в ЖК «1-й Донской» и ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе.

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Также в Химках и Солнечногорске появятся новые детские сады, в Сергиевом Посаде — спорткомплекс, в Шатуре — овощехранилище, а в Королеве — склад.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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