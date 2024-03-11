Подмосковье 11 марта 2024, 09:41 Минжилполитики рассказало о строительстве ЖК «Ильинойс» в Красногорске ГК «Гранель»

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Группа компаний «Гранель» продолжает строительство жилого комплекса «Ильинойс» в городском округе Красногорск. О реализации проекта рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Устройство кровли завершилось в обоих корпусах жилого дома № 1. Сейчас здесь проводятся отделка, устройство инженерных сетей и монтаж лифтов. Продолжается кладка внутренних стен и перегородок, оборудование подземной автостоянки и монтаж оконных блоков.

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В корпусе 1 жилого дома № 2 выполняют подготовительные и земляные работы, завершено устройство фундаментов под башенные краны, ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций подвала.

В корпусе 2 жилого дома № 2 ведется устройство вертикальных конструкций подвала. Выполнены работы по устройству фундаментов под башенные краны, завершены земляные работы и устройство фундамента.

Жилой комплекс «Ильинойс» расположен в четырех километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. В составе ЖК монолитные дома, дворы с детскими и спортивными площадками, два детских сада и новый учебный блок на территории гимназии № 7.

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