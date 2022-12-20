Подмосковье 20 декабря 2022, 18:51 Минжилполитики Подмосковья разрешило ввод в эксплуатацию 10 зданий

Читать 360tv в

В Московской области четыре жилых и шесть нежилых объектов получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Еще 17 зданий получили разрешения на строительство, рассказали в пресс-службе Минжилполитики региона.

В ведомстве уточнили, что в эксплуатацию ввели жилой дом на 660 квартир в ЖК «Столичный» в Балашихе, жилой дом на 264 квартиры в ЖК «Народный» и жилой дом на шесть квартир в ЖК «Каскад Парк» в деревне Бережки городского округа Подольск, дом на четыре квартиры в ЖК «Парк Фонтэ» в Истре.

Реклама

Среди нежилых объектов, получивших разрешения, в Минжилполитики выделили склад в Ленинском городском округе и блочно-модульную котельную в Серпухове.

Реклама

Разрешения на строительство получили два жилых дома на 1392 квартиры в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах и три жилых дома на 435 квартир в ЖК «Новая Щербинка» в деревне Борисовка городского округа Подольск, добавили в ведомстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».