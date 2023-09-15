Подмосковье 15 сентября 2023, 13:57 Минжилполитики Подмосковья рассказало об изменениях во взносах по льготной ипотеке ГК «Гранель»

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Минимальный первый взнос по льготной ипотеке на новостройки повысили до 20%. В министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что, согласно данным на сайте Банка России, средний размер кредита в Подмосковье на первичном рынке составляет 6,6 миллиона рублей.

«Это 76% от стоимости средней квартиры площадью 50 квадратных метров. То есть средний размер первоначального взноса на рынке ипотеки — 24%», — уточнили в ведомстве.

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По сведениям Сбербанка, в России прогнозируется снижение числа заявок на кредиты на 20%. Уточняется, что в среднем с начала 2023 года в стране брали по 2,8 тысячи льготных кредитов в месяц.

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