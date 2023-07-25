Подмосковье 25 июля 2023, 21:01 Минжилполитики Подмосковья рассказало о восстановлении прав дольщиков во время личного приема пресс-служба МинЖил политики МО

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Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и ее заместители провели личный прием. Они ответили на вопросы местных жителей, в том числе о восстановлении прав обманутых дольщиков.

Также жители обращались по поводу улучшения жилищных условий, получения разрешений, развития территорий, переселения из ветхого жилья. Всего представители министерства рассмотрели 23 обращения. Все местные жители получили разъяснения.

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Записаться на следующий прием можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в Подмосковье решат до конца года. Оставшимся без жилья из-за недобросовестных застройщиков гражданам выдадут ключи от 12 тысяч квартир.

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