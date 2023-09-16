Подмосковье 16 сентября 2023, 20:36 Минжилполитики Подмосковья рассказало о преимуществах повышения ключевой ставки ЦБ Freepik

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Центробанк России повысил ключевую ставку до 13% годовых. При этом регулятор не исключил, что в случае рисков дальнейшей инфляции процент может продолжать расти. В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали о действиях ЦБ при повышении цен, а также отметили преимущества увеличения ключевой ставки.

Как отметили в ведомстве, с помощью ключевой ставки Банк России может влиять на экономику страны: регулировать инфляцию и обеспечивать макроэкономическую стабильность. При повышении цен ЦБ увеличивает также ставки по кредитам и депозитам, и для людей становится выгоднее сберегать средства, чем тратить их. Кроме того, это снижает спрос на товары и услуги, что влияет на замедление роста цен.

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Повышение доходов рублевых активов делает российскую денежную единицу более привлекательной на рынке. Кроме того, ограничение внутреннего спроса замедляет рост импорта, что поддерживает курс рубля. Также рост ключевой ставки поддержит долгосрочные облигации федерального займа. При успешном обеспечении ценовой стабильности они вырастут в цене.

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