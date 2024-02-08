Подмосковье 08 февраля 2024, 11:10 Минжилполитики Подмосковья проведет прямой эфир о выплатах пострадавшим от мошенников жителям Пресс-служба Минжилполитики МО

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Минжилполитики Подмосковья проведет прямой эфир по вопросам получения компенсации пострадавшим от мошенников жителей. Он пройдет 13 февраля.

Как рассказали в ведомстве, встречу проведут в формате видеоконференции и телефонной связи. На нем расскажут о выплатах компенсаций тем, кто пострадал от действий мошенников.

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Заявки на участие будут принимать до 9 февраля по номеру 8 (498) 602-16-00, доб. 47923, 47925.

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