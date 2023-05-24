Подмосковье 24 мая 2023, 10:16 Минжилполитики Подмосковья проведет прямой эфир для дольщиков 30 мая пресс-служба МинЖил политики МО

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Участники долевого строительства смогут получить актуальную информацию о достраивании своих домов 30 мая. В 11:00 в Telegram-канале Министерства жилищной политики Московской области начнется прямой эфир, посвященный обеспечению прав дольщиков.

В трансляции примут участие представители ведомства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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Интересующие вопросы дольщики могут направить для рассмотрения на электронную почту mzhp_ds@mosreg.ru.

Вопросы принимаются до 12:00 29 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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