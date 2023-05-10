Подмосковье 10 мая 2023, 14:54 Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей в режиме онлайн 16 мая Unsplash

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Жители Подмосковья смогут принять участие на дне открытых дверей в Министерстве жилищной политики региона. Мероприятие состоится в онлайн-режиме 16 мая.

На видеоконференции участники получат консультации по вопросам завершения строительства проблемных жилых комплексов. Дольщики смогут узнать о достраивании своих домов и сроках введения их в эксплуатацию.

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Заявки уже принимаются по телефону 8 (498) 602-16-00 (добавочный 47928). Зарегистрироваться можно до 12:00 15 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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