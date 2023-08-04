Подмосковье 04 августа 2023, 14:44 Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей онлайн 10 августа Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова / Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Министерство жилищной политики Московской области проведет день открытых дверей онлайн 10 августа. Участники мероприятия смогут получить ответы на вопросы по строительству проблемных ЖК на территории Подмосковья.

День открытых дверей состоится в формате видеоконференции и телефонной связи. Для участия в беседе необходимо заранее зарегистрироваться.

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Заявки принимают до 12:00 по московскому времени 9 августа 2023 года по телефону +7 (498) 602-16-00, добавочный номер 47923.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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