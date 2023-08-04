04 августа 2023, 14:44
Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей онлайн 10 августа
Министерство жилищной политики Московской области проведет день открытых дверей онлайн 10 августа. Участники мероприятия смогут получить ответы на вопросы по строительству проблемных ЖК на территории Подмосковья.
День открытых дверей состоится в формате видеоконференции и телефонной связи. Для участия в беседе необходимо заранее зарегистрироваться.
Реклама
Заявки принимают до 12:00 по московскому времени 9 августа 2023 года по телефону +7 (498) 602-16-00, добавочный номер 47923.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Реклама
Реклама