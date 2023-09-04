Подмосковье 04 сентября 2023, 13:30 Минжилполитики Подмосковья проведет день открытых дверей 7 сентября пресс-служба МинЖил политики МО

Читать 360tv в

Минжилполитики открыло прием заявок на день открытых дверей, который пройдет 7 сентября. Мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи.

Как рассказали в ведомстве, все участники встречи смогут получить ответы на вопросы, связанные со строительство жилых комплексов на территории региона.

Реклама

Подать заявку можно до 6 сентября по номеру 8 (498) 602-16-00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».